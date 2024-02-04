Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 4 февраля: 90,6626 руб/доллар США и 98,6437 руб/евро

ЦБ РФ с 3 февраля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 90,6626 руб.
  • 1 евро - 98,6437 руб.
  • 10 китайских юаней - 126,0020 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,4327 р. (0,48%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,2428 р. (1,28%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,6450 р. (0,51%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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