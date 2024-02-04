Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 февраля: 5 963,3799 руб/1 г золота и 66,0800/1 г серебра ЦБ РФ с 3 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 963,3799 руб.

1 грамм серебра - 66,0800 руб.

1 грамм платины - 2 643,7900 руб.

1 грамм палладия - 2 774,9500 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,9899 р. (0,12%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9000 р. (1,34%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 36,6900 р. (1,37%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 44,7800 р. (1,59%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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