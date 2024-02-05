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ПСБ: В начале недели инерционный импульс к росту доллара может сохраниться

Станислав Дужинский, центр аналитики и экспертизы ПСБ.

В пятницу доллар поднялся выше 91 руб. Это произошло впервые с 16 января, когда курс неожиданно вырос до 92,9 рублей, но затем быстро вернулся под отметку 90 рублей. Юань к закрытию дня строил 12,6 рублей. Давление на рубль оказало падение цены на нефть Brent до 77,3 долл./баррель за счет активности спекулятивного капитала в условиях низких объемов рынка. Также на настроении трейдеров мог сказаться рост стоимости доллара относительно мировых валют после выхода сильной статистики по рынку труда США и смещение ожиданий начала смягчения денежно-кредитной политики ФРС с марта на май.

Сегодня утром доллар торгуется около отметки в 91 рубль. В начале недели инерционный импульс к росту доллара может сохраниться и его стоимость может колебаться в пределах 90,5 – 92 рубля.

Ближе к концу недели ждем возврата американской валюты "под" отметку 90 руб за счет постепенного увеличения объема продаваемой экспортерами валюты и восстановления цен на нефть выше 80 долл./баррель. При сезонно невысоком импорте это создаст условия для роста рубля. Сегодня ожидается публикация решения Минфина России о продаже валюты из ФНБ. По нашим оценкам, с 7 февраля ведомство может существенно снизить или прекратить продажу валюты в размере 4,1 млрд руб./день. Поскольку это всего лишь 3–4% от дневного объема, существенного влияния на конъюнктуру рынка такое решение не окажет и будет нивелировано сезонной крепостью торгового баланса и продолжением реализации валюты Банком России в объеме 11,8 млрд руб. в день.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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