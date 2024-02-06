ПСБ: Доллар сегодня может остаться в диапазоне 90-91 руб.

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Вчера курс доллара на Московской бирже инерционно поднимался к отметке 91,5 руб., но довольно быстро откатился, завершив день у 90,57 руб. Основным фактором укрепления валюты стали массированные продажи в середине дня, отражающие активизацию экспортеров после налогового периода. Мы полагаем, что предложение валюты останется повышенным, в том числе и ввиду более высоких цен на нефть, и в ближайшие дни продолжит оказывать ключевую поддержку рублю.

Решение Минфина перейти в период с 7 февраля по 6 марта от продаж к покупкам валюты по бюджетному правилу в размере 3,7 млрд руб. в день, на наш взгляд, не окажет существенного негативного влияния на курсообразование, - Банк России, с учетом отложенных с прошлого года операций, продолжит оставаться чистым продавцом валюты на рынке в размере 8,1 млрд в день. В условиях сезонного проседания спроса со стороны импорта и внешних шоков, в первую очередь на рынке нефти, российская валюта, с нашей точки зрения, имеет неплохие виды на укрепление в феврале, базовой целью которого, по моему мнению, остается диапазон 85-87 руб.

Утром доллар находится под небольшим давлением, торгуется у отметки 90,5 руб. Я склонен ждать попыток американской валюты в течение дня попытаться протестировать на прочность уровень 90 руб., но не уверен, что доллар сможет закрепиться под ней по итогам дня. Целевым на сегодня вижу диапазон 90-91 руб. по доллару.