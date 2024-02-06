Комментарии

ПСБ: Доллар сегодня может остаться в диапазоне 90-91 руб.

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Вчера курс доллара на Московской бирже инерционно поднимался к отметке 91,5 руб., но довольно быстро откатился, завершив день у 90,57 руб. Основным фактором укрепления валюты стали массированные продажи в середине дня, отражающие активизацию экспортеров после налогового периода. Мы полагаем, что  предложение валюты останется повышенным, в том числе и ввиду более высоких цен на нефть, и в ближайшие дни продолжит оказывать ключевую поддержку рублю.

Решение Минфина перейти в период с 7 февраля по 6 марта от продаж к покупкам валюты по бюджетному правилу в размере 3,7 млрд руб. в день, на наш взгляд, не окажет существенного негативного влияния на курсообразование, - Банк России,  с учетом отложенных с прошлого года операций, продолжит оставаться чистым продавцом валюты на рынке в размере 8,1 млрд в день. В условиях сезонного проседания спроса со стороны импорта и внешних шоков,  в первую очередь на рынке нефти,  российская валюта, с нашей точки зрения, имеет неплохие виды на укрепление в феврале, базовой целью которого, по моему мнению, остается диапазон 85-87 руб.

Утром доллар находится под небольшим давлением, торгуется у отметки 90,5 руб. Я склонен ждать попыток американской валюты  в течение дня попытаться протестировать на прочность уровень 90 руб., но не уверен, что доллар сможет закрепиться под ней по итогам дня. Целевым на сегодня вижу диапазон 90-91 руб. по доллару.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Туризм 2024, последние новости
Спрос на поездки в Иркутскую область вырос на 46%
Вопросы безопасности зимнего отдыха обсудили в Иркутской области
Аэропорт Иркутска стал первым в стране по темпам прироста пассажиропотока в 2023 году
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги