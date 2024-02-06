Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 6 февраля: 91,2434 руб/доллар США и 98,2279 руб/евро

ЦБ РФ с 6 февраля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 91,2434 руб.
  • 1 евро - 98,2279 руб.
  • 10 китайских юаней - 126,3350 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,5808 р. (0,64%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,4158 р. (0,42%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3330 р. (0,26%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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