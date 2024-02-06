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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 февраля: 5 967,2598 руб/1 г золота и 68,1500/1 г серебра

ЦБ РФ с 6 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 967,2598 руб.
  • 1 грамм серебра - 68,1500 руб.
  • 1 грамм платины - 2 654,8501 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 798,6001 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,8801 р. (0,07%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,0700 р. (3,13%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 11,0600 р. (0,42%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 23,6500 р. (0,85%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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