Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 февраля: 5 967,2598 руб/1 г золота и 68,1500/1 г серебра ЦБ РФ с 6 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 967,2598 руб.

1 грамм серебра - 68,1500 руб.

1 грамм платины - 2 654,8501 руб.

1 грамм палладия - 2 798,6001 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,8801 р. (0,07%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,0700 р. (3,13%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 11,0600 р. (0,42%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 23,6500 р. (0,85%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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