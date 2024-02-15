Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 февраля: 5 867,7202 руб/1 г золота и 67,2300/1 г серебра ЦБ РФ с 15 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 867,7202 руб.

1 грамм серебра - 67,2300 руб.

1 грамм платины - 2 592,7200 руб.

1 грамм палладия - 2 575,0801 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 41,5100 р. (0,70%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0400 р. (0,06%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,3200 р. (0,20%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 55,2200 р. (2,10%) . dims

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