ПСБ: Текущим целевым ориентиром по доллару остается зона 91,5-93 руб.

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

В среду курс доллара показал умеренный рост, поднявшись к отметке 92,55 руб. и обновив по закрытию торгов, тем самым, максимумы с начала декабря.

Отмечу, что торговая активность в парах доллар-рубль и юань-рубль оставалась высокой, а спрэд в курсах юаня к доллару на Московской Бирже и на мировом валютном рынке расширился, что указывает на усиление продаж со стороны экспортеров. Однако, несмотря на комфортные цены на нефть, спрос на валюту также высок, что мы связываем с обострившимися в последние пару дней санкционными опасениями.

Сегодня утром доллар пытается пойти выше, торгуется у 92,6 руб. Пара евро-рубль превысила 100 руб., впервые с начала января и последнее время выглядит получше благодаря укреплению к доллару на мировых рынках. Новостные риски предстоящих выходных и "короткая" торговая неделя настраивают на сохранение нервозности у спекулятивных участников. Но я считаю, что доллар останется в диапазоне 91,5-93 руб., - повышенное предложение валюты со стороны экспортеров, естественное перед налоговыми выплатам 28 февраля, по моему мнению, способно нивелировать всплески давления на рубль.