ПСБ: Нашим текущим целевым ориентиром по доллару остается зона 91,5-93 руб.

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

В четверг в конце торговой сессии на валютном рынке наблюдался ощутимый всплеск волатильности, наиболее ярко проявившийся в паре доллар-рубль с поставкой "сегодня", краткосрочно взлетавшей выше 100 руб. и отражавшей опасения отдельных участников относительно введения санкций со стороны США на биржевую инфраструктуру, по факту не реализовавшиеся. Курс доллара с поставкой "завтра" подрос и протестировал отметку 93 руб., хотя и завершил предпраздничные торги чуть ниже.