Комментарии

ПСБ: Нашим текущим целевым ориентиром по доллару остается зона 91,5-93 руб.

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

В четверг в конце торговой сессии на валютном рынке наблюдался ощутимый всплеск волатильности, наиболее ярко проявившийся в паре доллар-рубль с поставкой "сегодня", краткосрочно взлетавшей выше 100 руб. и отражавшей опасения отдельных участников относительно введения санкций со стороны США на биржевую инфраструктуру, по факту не реализовавшиеся. Курс доллара с поставкой "завтра" подрос и протестировал отметку 93 руб., хотя и завершил предпраздничные торги чуть ниже.

Сегодня утром на "тонком рынке" курс доллара пытается инерционно слабо расти, проверяя на прочность зону 93-93,5 руб., зону сопротивления начала декабря. Однако учитывая, что объявленные в выходные антироссийские ограничительные меры со стороны стран Запада напрямую на текущую конъюнктуру валютного рынка не влияют, сильных конъюнктурных факторов для активных покупок американской валюты не видно. Поэтому рассчитываю, что волатильность в основных валютных парах с рублем снизится и на первый план выйдут поддерживающие российскую валюту факторы, а именно активизация предложения со стороны экспортеров перед налоговыми выплатами 28 февраля. Целевым на начало недели по доллару вижу диапазон 91,5-93 руб., к середине недели по-прежнему допускаю откат к 90 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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