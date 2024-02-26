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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 февраля: 6 043,8501 руб/1 г золота и 68,8100/1 г серебра

ЦБ РФ с 23 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 043,8501 руб.
  • 1 грамм серебра - 68,8100 руб.
  • 1 грамм платины - 2 689,8000 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 901,5300 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,4198 р. (0,22%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2800 р. (0,41%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 11,7200 р. (0,43%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 22,8899 р. (0,78%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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