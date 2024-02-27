Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 февраля: 6 038,1299 руб/1 г золота и 67,6500/1 г серебра ЦБ РФ с 27 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 038,1299 руб.

1 грамм серебра - 67,6500 руб.

1 грамм платины - 2 692,2800 руб.

1 грамм палладия - 2 897,7800 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,7201 р. (0,09%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1600 р. (1,69%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,4800 р. (0,09%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,7500 р. (0,13%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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