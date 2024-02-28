Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 28 февраля: 92,0425 руб/доллар США и 99,9214 руб/евро

ЦБ РФ с 28 февраля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 92,0425 руб.
  • 1 евро - 99,9214 руб.
  • 10 китайских юаней - 127,3570 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,5896 р. (0,64%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2562 р. (0,26%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,4520 р. (0,35%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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