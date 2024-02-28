Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 февраля: 5 998,9600 руб/1 г золота и 66,6100/1 г серебра ЦБ РФ с 28 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 998,9600 руб.

1 грамм серебра - 66,6100 руб.

1 грамм платины - 2 621,8799 руб.

1 грамм палладия - 2 846,7800 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 39,1699 р. (0,65%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0400 р. (1,54%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 70,4000 р. (2,61%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 51,0000 р. (1,76%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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