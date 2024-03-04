ПСБ: В начале недели доллар останется в диапазоне 90,8-92 руб., ближе к выборам может пойти ниже

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Март рубль начал небольшим ослаблением при сокращении торговой активности, вполне естественном ввиду традиционного ослабления продаж со стороны экспортеров после прохождения налоговых выплат. По итогам пятничных торгов на Московской бирже курс доллара с поставкой "завтра" прибавил 52 копейки и составил 91,67 руб., юань - вернулся к 12,66 руб. Обе ключевые валютные пары вернулись выше своих 50-дневных средних, однако техническая картина выглядит не вполне однозначной, что в совокупности с консолидацией нефтяных котировок у максимумов с начала года (Brent торгуется у 83.5 долл./барр.) пока не настраивает на проведение активных операций спекулятивными инвесторами