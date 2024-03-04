Комментарии

ПСБ: В начале недели доллар останется в диапазоне 90,8-92 руб., ближе к выборам может пойти ниже

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Март рубль начал небольшим ослаблением при сокращении торговой активности, вполне естественном ввиду традиционного ослабления продаж со стороны экспортеров после прохождения налоговых выплат. По итогам пятничных торгов на Московской бирже курс доллара с поставкой "завтра" прибавил 52 копейки и составил 91,67 руб., юань - вернулся к 12,66 руб. Обе ключевые валютные пары вернулись выше своих 50-дневных средних, однако техническая картина выглядит не вполне однозначной, что в совокупности с консолидацией нефтяных котировок у максимумов с начала года (Brent торгуется у 83.5 долл./барр.) пока не настраивает на проведение активных операций спекулятивными инвесторами

Сегодня утром доллар инерционно пытался превысить 92 руб., но быстро откатился к уровню пятничного закрытия. Полагаю, что фактор продаж со стороны экспортеров останется ключевым: жду, что он ограничит потенциал роста валют в начале этой недели и будет способствовать улучшению позиций рубля ближе к середине месяца, к выборам, с вероятным откатом доллара к 90 руб.. Дополнительной поддержкой рублю может выступить и нефть, - склонны ждать подъема котировок Brent в зону 85+ долл./барр. Сегодня-завтра, по нашим оценкам, курс доллара продолжит преимущественно удерживаться в диапазоне 90,8-92 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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