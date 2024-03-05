ПСБ: Диапазон 90,8-92 руб. по доллару сегодня сохранит свою актуальность

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

По итогам понедельника курс доллара потерял 42 копейки и опустился к 91,25 руб., вернувшись "под" свою 50 дневную среднюю. Объемы торгов в парах доллар-рубль и юань-рубль с поставкой "завтра" продолжили снижаться, отражая невысокую активность экспортеров, вызванную недавним прохождением налоговых выплат. Вместе с тем, и спекулятивная активность была невысока на фоне неоднозначной технической картины по доллару и смешанных сигналов с мировых рынков - устойчивости нефтяного рынка при некотором ухудшении настроений на глобальных фондовых рынках. Причем, судя по внутридневной структуре вчерашних торгов, краткосрочные игроки вчера вечером предпочитали продавать валюту.