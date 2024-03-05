Комментарии

ПСБ: Диапазон 90,8-92 руб. по доллару сегодня сохранит свою актуальность

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

По итогам понедельника курс доллара потерял 42 копейки и опустился к 91,25 руб., вернувшись "под" свою 50 дневную среднюю. Объемы торгов в парах доллар-рубль и юань-рубль с поставкой "завтра" продолжили снижаться, отражая невысокую активность экспортеров, вызванную недавним прохождением налоговых выплат. Вместе с тем, и спекулятивная активность была невысока на фоне неоднозначной технической картины по доллару и смешанных сигналов с мировых рынков - устойчивости нефтяного рынка при некотором ухудшении настроений на глобальных фондовых рынках. Причем, судя по внутридневной структуре вчерашних торгов, краткосрочные игроки вчера вечером предпочитали продавать валюту.  

Утром доллар демонстрирует символический рост при низких даже для раннего утра объемах торгов. Американская валюта выглядит слабовато и может продолжит тяготеть к снижению ввиду отсутствия значимых конъюнктурных поводов спекулятивным инвесторам перед приближающимися президентскими выборами играть против рубля. Полагаю, что волатильность сегодня несколько снизится и диапазон 90,8-92 руб. по доллару пока сохранит свою актуальность.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Бизнес-форум "Новый босс"
Пятизвездочный отель Villa Malina откроется в поселке Аршан в мае 2024 года
«Новый босс»: как бизнесу расти в эпоху перемен
«Меняться – значит идти вперед». 7 лайфхаков от Олеси Семёновой, организатора бизнес-интенсива «Новый босс»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги