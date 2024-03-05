ПСБ: Диапазон 90,8-92 руб. по доллару сегодня сохранит свою актуальность

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ
По итогам понедельника курс доллара потерял 42 копейки и опустился к 91,25 руб., вернувшись "под" свою 50 дневную среднюю. Объемы торгов в парах доллар-рубль и юань-рубль с поставкой "завтра" продолжили снижаться, отражая невысокую активность экспортеров, вызванную недавним прохождением налоговых выплат. Вместе с тем, и спекулятивная активность была невысока на фоне неоднозначной технической картины по доллару и смешанных сигналов с мировых рынков - устойчивости нефтяного рынка при некотором ухудшении настроений на глобальных фондовых рынках. Причем, судя по внутридневной структуре вчерашних торгов, краткосрочные игроки вчера вечером предпочитали продавать валюту.
Утром доллар демонстрирует символический рост при низких даже для раннего утра объемах торгов. Американская валюта выглядит слабовато и может продолжит тяготеть к снижению ввиду отсутствия значимых конъюнктурных поводов спекулятивным инвесторам перед приближающимися президентскими выборами играть против рубля. Полагаю, что волатильность сегодня несколько снизится и диапазон 90,8-92 руб. по доллару пока сохранит свою актуальность.