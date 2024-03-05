Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 марта: 6 020,4199 руб/1 г золота и 66,7300/1 г серебра ЦБ РФ с 5 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 020,4199 руб.

1 грамм серебра - 66,7300 руб.

1 грамм платины - 2 561,1299 руб.

1 грамм палладия - 2 746,1699 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,4400 р. (0,11%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1300 р. (1,72%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 43,4901 р. (1,67%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 49,3200 р. (1,76%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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