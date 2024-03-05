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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 марта: 6 020,4199 руб/1 г золота и 66,7300/1 г серебра

ЦБ РФ с 5 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 020,4199 руб.
  • 1 грамм серебра - 66,7300 руб.
  • 1 грамм платины - 2 561,1299 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 746,1699 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,4400 р. (0,11%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1300 р. (1,72%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 43,4901 р. (1,67%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 49,3200 р. (1,76%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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