Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 9 марта: 90,7493 руб/доллар США и 98,8767 руб/евро

ЦБ РФ с 8 марта установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 90,7493 руб.
  • 1 евро - 98,8767 руб.
  • 10 китайских юаней - 125,7560 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,4081 р. (0,45%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,6750 р. (0,69%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,6950 р. (0,56%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Бизнес-форум "Новый босс"
Пятизвездочный отель Villa Malina откроется в поселке Аршан в мае 2024 года
«Новый босс»: как бизнесу расти в эпоху перемен
«Меняться – значит идти вперед». 7 лайфхаков от Олеси Семёновой, организатора бизнес-интенсива «Новый босс»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги