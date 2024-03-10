Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 марта: 6 252,1001 руб/1 г золота и 69,4300/1 г серебра ЦБ РФ с 8 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 252,1001 руб.

1 грамм серебра - 69,4300 руб.

1 грамм платины - 2 608,3799 руб.

1 грамм палладия - 2 955,5901 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 52,6601 р. (0,85%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0800 р. (0,12%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 37,8700 р. (1,47%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 222,4201 р. (8,14%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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