ПСБ: И сегодня доллар может остаться в диапазоне 90-91 руб., в течение недели может пойти ниже, к минимумам года

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Доллар предпраздничную неделю завершил у 90,60 руб.. Американская валюта не показала существенных изменений за день, хотя и пыталась отскочить к рублю ввиду некоторого ухудшения внешнего фона, побудившего часть спекулятивных участников предъявить спрос на валюту перед выходными: нефть марки Brent так и не смогла преодолеть отметку 83 долл./барр. несмотря на неплохие недельные данные по рынку энергоносителей в США. Получше смотрелся юань, сумевший подрасти на 0,5% и вернуться к 12,6 руб., впрочем, благодаря слабеющему на мировых рынках доллару. Дополнительным сдерживающим укрепление рубля фактором выступили невысокая, судя по объемам торгов, активность экспортеров, а также ожидания сокращения продаж юаней со стороны Банка России с 7 марта на 1 млрд руб., до 7,1 млрд., из-за соответствующего увеличения Минфином покупок валюты. На наш взгляд, действия Банка России существенно ситуацию на валютном рынке не изменят - ключевыми факторами по-прежнему остаются активность экспортеров, а также новостной фон, способный побудить спекулятивный капитал действовать перед выборами либо в поддержку, либо против рубля.

Сегодня утром основные валюты демонстрируют символический рост к рублю, отыгрывая умеренно негативный внешний фон, выраженный в снижении фьючерсов на индексы США и давление на ряд индексов в Азии, а также сдержанное давление на Brent. По-прежнему значимых конъюнктурных и технических факторов для спекулятивных участников предъявлять высокий спрос на валюту мы не видим.

В целом техническая картина располагает к удержанию курса доллара у своей 50-дневной средней, с последующим возобновлением отката. Поэтому сегодня доллар может остаться в диапазоне 90-91 руб. В дальнейшем склонны ждать снижения курса доллара к минимумам года, в район 88-89 руб. - исходим из сценария преимущественного превышения предложения валюты над спросом в течение этой недели.