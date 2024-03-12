ПСБ: Сегодня доллар может остаться в диапазоне 90-91 руб.

Локтюхов Евгений, начальник отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы ПСБ

В понедельник курсы доллара и юаня остались у отметок 90.6 руб. и 12.6 руб. соответственно, второй день подряд не показав сильных изменений. Объемы торгов в паре доллар-рубль с поставкой "завтра" упали на минимумы за неделю, отражая локальную просадку предложения при сдержанной активности спекулятивных участников. Отсутствие значимых новостей и противоречивый внешний фон поддерживали консолидационные настроения: цены на нефть Brent проторговывали узкий диапазон 81-82 долл./барр., умеренно коррекционный настрой на фондовых рынках Европы и США, удерживающихся у своих пиков, пока не указывает на риски заметного ухудшения настроений.

Доллар и юань утром пытаются удержаться выше своих 50-дневных средних, но технически по-прежнему выглядят уязвимо. Ситуация на валютном рынке на предвыборной неделе, по моему мнению, будет определяться в первую очередь действиями экспортеров. И сегодня не исключено сохранение невысокой торговой активности, с удержанием доллара в диапазоне 90-91 руб. Но сценарий увеличения продаж валютной выручки во второй половине недели, с развитием снижения доллара в направлении годовых минимумов, к району 88-89 руб., по-прежнему представляется наиболее вероятным.