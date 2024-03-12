Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 марта: 6 326,1499 руб/1 г золота и 71,3700/1 г серебра ЦБ РФ с 12 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 326,1499 руб.

1 грамм серебра - 71,3700 руб.

1 грамм платины - 2 671,8301 руб.

1 грамм палладия - 3 038,9500 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 74,0499 р. (1,18%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,9400 р. (2,79%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 63,4501 р. (2,43%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 83,3599 р. (2,82%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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