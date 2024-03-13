Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 13 марта: 90,8818 руб/доллар США и 99,3561 руб/евро

ЦБ РФ с 13 марта установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 90,8818 руб.
  • 1 евро - 99,3561 руб.
  • 10 китайских юаней - 126,4400 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2566 р. (0,28%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2244 р. (0,23%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,5020 р. (0,40%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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