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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 марта: 6 371,0898 руб/1 г золота и 71,1600/1 г серебра

ЦБ РФ с 13 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 371,0898 руб.
  • 1 грамм серебра - 71,1600 руб.
  • 1 грамм платины - 2 723,2300 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 003,7300 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 44,9401 р. (0,71%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2100 р. (0,29%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 51,3999 р. (1,92%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 35,2200 р. (1,16%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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