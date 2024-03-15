ПСБ: Доллар сегодня продолжит проторговывать 91-92,3 руб.

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Доллар в четверг отыграл большую часть потерь предыдущего дня и вернулся к 91,7 руб. Объемы торгов парой доллар-рубль с поставкой "завтра" заметно выросли, достигнув 948 млн долл., максимума с 7 марта. Повышение торговой активности произошло благодаря объемным продажам долларов в первой половине дня, встретившим, однако, сопоставимо высокий спрос, что не позволило рублю даже внутри дня сильно окрепнуть. Обороты в парах евро-рубль и юань-рубль с поставкой "завтра", напротив, несколько снизились. Повышение интереса именно к доллару, наиболее востребованному у импортеров и спекулятивных участников, мы связываем как с укреплением позиций доллара на мировых рынках, так и с усилившимися опасениями относительно затягивания Банком России периода высоких ставок и, как следствие, - повышением рисков по экономике и финансовым рынкам, в первую очередь долговому рынку. Внешние факторы, скорее, оказывали поддержку рублю - на рынке нефти продолжилось ралли, выведшее котировки Brent выше 85 долл./барр., на пики с ноября месяца.

Сегодня утром курс доллара не показывает значимой динамики. Учитывая преобладание коррекционных настроений на фондовом рынке перед президентскими выборами и повышательную инерцию доллара на глобальных валютных рынках, высокий спрос на американскую валюту может сохраниться, балансируя продажи со стороны экспортеров. Целевым по доллару на сегодня видим диапазон 91-92,3 руб., выход из которого может быть импульсным.