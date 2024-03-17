Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 марта: 6 382,3301 руб/1 г золота и 73,7500/1 г серебра ЦБ РФ с 16 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 382,3301 руб.

1 грамм серебра - 73,7500 руб.

1 грамм платины - 2 743,9800 руб.

1 грамм палладия - 3 187,0300 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,1202 р. (0,10%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,1600 р. (3,02%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1001 р. (0,04%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 43,4800 р. (1,38%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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