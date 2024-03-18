ПСБ: В понедельник доллар попытается вернуться под 92 руб.

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Курсы доллара и баня завершили пятничные торги неожиданно бурным ростом, выйдя к 92,9 руб. и 12,85 руб. ввиду выраженного всплеска спроса на валюты в самом конце торговой сессии. Повышенный интерес участников рынка к валюте, на мой взгляд, поддерживался спекулятивными факторами, в первую очередь, опасениями развития коррекции на российских финансовых рынках после выборов, в том числе и ввиду перспективы затягивания Банком России периода высоких ставок, несущих риски некоторого охлаждения экономики. Торговая активность паре юань-рубль с поставкой "завтра"в последний день недели заметно снизилась, отчасти отразив некоторое снижение предложения со стороны экспортеров. А вот внешний фон по-прежнему оставался и остается для рубля благоприятным: цены на нефть марки Brent закрепились выше 85 долл./барр. и готовы продолжить расти, коррекционные настроения на мировых рынках в пятницу носили крайне сдержанный характер.