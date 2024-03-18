Комментарии

ПСБ: В понедельник доллар попытается вернуться под 92 руб.

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Курсы доллара и баня завершили пятничные торги неожиданно бурным ростом, выйдя к 92,9 руб. и 12,85 руб. ввиду выраженного всплеска спроса на валюты в самом конце торговой сессии. Повышенный интерес участников рынка к валюте, на мой взгляд, поддерживался спекулятивными факторами, в первую очередь, опасениями развития коррекции на российских финансовых рынках после выборов, в том числе и ввиду перспективы затягивания Банком России периода высоких ставок, несущих риски некоторого охлаждения экономики. Торговая активность паре юань-рубль с поставкой "завтра"в последний день недели заметно снизилась, отчасти отразив некоторое снижение предложения со стороны экспортеров. А вот внешний фон по-прежнему оставался и остается для рубля благоприятным: цены на нефть марки Brent закрепились выше 85 долл./барр. и готовы продолжить расти, коррекционные настроения на мировых рынках в пятницу носили крайне сдержанный характер.

Утром курс доллара пытался развить рост и сумел вновь протестировать на прочность зону максимумов последних трех месяцев, 93-93,5 руб., достаточно важную с технической точки зрения. Однако быстро вернулся ниже. Комфортная обстановка на мировых фондовых и товарных рынках и отсутствие негативных вводных настраивают на как минимум небольшой откат курса доллара после выглядящего не вполне оправданным пятничного взлета. Допускаем, что и возвратное движение американской валюты в начале недели может быть резким. На сегодня целевым видится диапазон 91,5-92,5 руб., в течение недели, учитывая приближение налогового периода (28 марта), не исключаем возврата и в 90-91 руб.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Выборы президента России - 2024
За кого голосовали жители Иркутской области?
Владимир Путин получил 87,35% голосов после обработки 97,75% бюллетеней
Явка на выборах 2024 года в Иркутской области составила почти 60%
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги