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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 марта: 6 382,3301 руб/1 г золота и 73,7500/1 г серебра

ЦБ РФ с 16 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 382,3301 руб.
  • 1 грамм серебра - 73,7500 руб.
  • 1 грамм платины - 2 743,9800 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 187,0300 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,1202 р. (0,10%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,1600 р. (3,02%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1001 р. (0,04%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 43,4800 р. (1,38%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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