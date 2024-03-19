ПСБ: Доллар сегодня может остаться у отметки 92 рублей

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Вчера рубль смог отыграть большую часть пятничной, весьма эмоциональной просадки. Поддержку российской валюте оказало дальнейшее развитие ралли на рынке нефти, где Brent взлетела выше 86 долл./барр. Объемы торгов в парах доллар-рубль и юань-рубль подросли, наибольшая активность наблюдалась в первой половине дня, где были видны крупные продажи, очевидно, со стороны экспортеров. По итогам понедельника доллар вернулся "под" 92 руб., к своей 50-дневной средней, район которой он достаточно технично проторговывать вот уже почти три недели.

Сегодня американская валюта может перейти к консолидации у текущих значений. На мой взгляд, для направленного движения и ухода от важной трендовой линии валютному рынку нужны либо новые новостные триггеры, либо дальнейшая активизация экспортеров. Ждать сегодня сигналов с мировых рынков вряд ли имеет смысл - глобальные инвесторы сегодня, скорее всего, перейдут в режим ожидания итогов двухдневного заседания ФРС, которое завершится завтра и от которого в первую очередь рынки ждут скорректированных прогнозов, в первую очередь по ключевой ставке (напомню, текущий прогноз регулятора на конец этого года - снижение до 4,6%). Значимых внутренних новостей сегодня также не ожидается, а более активно позиционироваться под заседание Банка России (22 марта) и налоговые выплаты (28 марта) участникам рынка имеет смысл начать, скорее, во второй половине недели. Целевым на сегодня по доллару видится диапазон 91,5-92,3 руб.