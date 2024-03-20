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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 марта: 6 399,0801 руб/1 г золота и 74,6500/1 г серебра

ЦБ РФ с 20 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 399,0801 руб.
  • 1 грамм серебра - 74,6500 руб.
  • 1 грамм платины - 2 727,8701 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 080,7200 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0702 р. (0,02%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0700 р. (0,09%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 66,7899 р. (2,39%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 107,2700 р. (3,36%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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