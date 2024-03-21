Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 марта: 6 421,4399 руб/1 г золота и 74,2900/1 г серебра ЦБ РФ с 21 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 421,4399 руб.

1 грамм серебра - 74,2900 руб.

1 грамм платины - 2 670,0100 руб.

1 грамм палладия - 2 938,2100 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 22,3599 р. (0,35%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3600 р. (0,48%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 57,8601 р. (2,12%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 142,5100 р. (4,63%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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