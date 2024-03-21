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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 марта: 6 421,4399 руб/1 г золота и 74,2900/1 г серебра

ЦБ РФ с 21 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 421,4399 руб.
  • 1 грамм серебра - 74,2900 руб.
  • 1 грамм платины - 2 670,0100 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 938,2100 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 22,3599 р. (0,35%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3600 р. (0,48%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 57,8601 р. (2,12%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 142,5100 р. (4,63%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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