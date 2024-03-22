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ПСБ: Ждем новых попыток доллара уйти ниже

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и  руб. -траслевого анализа ПСБ

Несмотря на объемные продажи валюты в первой половине дня, отражающие активизацию экспортеров в первую очередь в рамках подготовки к грядущим налоговым выплатам 28 марта, рубль по итогам вчерашней торговой сессии продемонстрировал лишь умеренное укрепление. Большая часть просадки и долларом и юанем была отыграна во второй половине дня, причем при невысоких оборотах, свидетельствовавших об уходе экспортеров с рынка. В результате курс американской валюты остался выше 92 руб. и выше 20-дневной средней, удерживаясь недалеко от важной зоны сопротивления 93-93,5 руб. Любопытно, что восстановление рубля наблюдавшееся второй день подряд, происходило при развитии откате нефтяных котировок: Brent отступал от локальных пиков также второй день подряд, вернувшись в район 85 долл./барр.

Утром при крайне низкой торговой активности доллар традиционно пытается потихоньку подрастать, тяготея, в отсутствие крупных игроков, к выходу выше 92,5 руб. Юань к рублю, ввиду заметного ослабления китайской валюты на мировых рынках, напротив, под небольшим давлением. В целом продолжаем смотреть на рубль с умеренным оптимизмом, учитывая вероятное сохранение повышенного предложения со стороны экспортеров перед налогами, пусть и несбалансированное внутри дня. Рассчитываем, что диапазон 91,5-93 руб. по доллару сохранит свою актуальность и сегодня.

Ждем новых попыток пары доллар-рубль уйти ниже, закрепление на более низких уровнях по-прежнему зависит от экспортеров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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