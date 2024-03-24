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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 марта: 6 462,7402 руб/1 г золота и 75,7200/1 г серебра

ЦБ РФ с 23 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 462,7402 руб.
  • 1 грамм серебра - 75,7200 руб.
  • 1 грамм платины - 2 709,5601 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 004,3301 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 84,7698 р. (1,33%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,2400 р. (3,05%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 48,9301 р. (1,84%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 27,3800 р. (0,92%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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