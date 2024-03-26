ПСБ: Поддержку рублю продолжат оказывать приближение налогового периода и дорогая нефть

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Вчера курс доллара инерционно в очередной раз тестировал отметку 93 руб., но вновь откатился от нее, завершив день у 92,58 руб.. Схожую динамику показал и курс юаня. Крепости рубля способствовали более устойчивое предложение со стороны экспортеров, основные объемы которого сместились к середине дня, а также в целом благоприятная обстановка на мировых рынках. В первую очередь, отметим позитивное развитие ситуации на рынках энергоносителей, лишающие спекулятивных игроков повода для покупок валюты - котировки нефти марки Brent вновь поднялись выше 86 долл./барр., цены на газ в Европе вернулись к максимумам прошлой недели.