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ПСБ: Поддержку рублю продолжат оказывать приближение налогового периода и дорогая нефть

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Вчера курс доллара инерционно в очередной раз тестировал отметку 93 руб., но вновь откатился от нее, завершив день у 92,58 руб.. Схожую динамику показал и курс юаня. Крепости рубля способствовали более устойчивое предложение со стороны экспортеров, основные объемы которого сместились к середине дня, а также в целом благоприятная обстановка на мировых рынках. В первую очередь, отметим позитивное развитие ситуации на рынках энергоносителей, лишающие спекулятивных игроков повода для покупок валюты - котировки нефти марки Brent вновь поднялись выше 86 долл./барр., цены на газ в Европе вернулись к максимумам прошлой недели.

Утром, на малоликвидном рынке, доллар вновь пытается расти и вернуться к 93 руб. Мы склонны ждать отката в нижнюю часть нашего целевого диапазона 91,5-93 руб. на начало недели. Поддержкой рублю продолжит выступать в первую очередь повышенная активность экспортеров на завершающей стадии подготовки к объемным налоговым выплатам в этот четверг. Неплохой внешний фон и дорогая нефть также настраивают на укрепление рубля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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