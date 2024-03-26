Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 марта: 6 477,4902 руб/1 г золота и 73,3500/1 г серебра ЦБ РФ с 26 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 477,4902 руб.

1 грамм серебра - 73,3500 руб.

1 грамм платины - 2 693,4900 руб.

1 грамм палладия - 3 003,7000 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 14,7498 р. (0,23%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,3700 р. (3,13%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 16,0701 р. (0,59%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6301 р. (0,02%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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