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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 марта: 6 477,4902 руб/1 г золота и 73,3500/1 г серебра

ЦБ РФ с 26 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 477,4902 руб.
  • 1 грамм серебра - 73,3500 руб.
  • 1 грамм платины - 2 693,4900 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 003,7000 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 14,7498 р. (0,23%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,3700 р. (3,13%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 16,0701 р. (0,59%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6301 р. (0,02%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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