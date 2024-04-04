Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 4 апреля: 92,3892 руб/доллар США и 99,4277 руб/евро

ЦБ РФ с 4 апреля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 92,3892 руб.
  • 1 евро - 99,4277 руб.
  • 10 китайских юаней - 127,1450 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1362 р. (0,15%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0161 р. (0,02%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0660 р. (0,05%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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