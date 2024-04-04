Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 апреля: 6 726,4199 руб/1 г золота и 76,1900/1 г серебра ЦБ РФ с 4 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 726,4199 руб.

1 грамм серебра - 76,1900 руб.

1 грамм платины - 2 747,6001 руб.

1 грамм палладия - 3 017,9099 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 139,2598 р. (2,11%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,1900 р. (4,37%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 49,4899 р. (1,83%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 7,4201 р. (0,25%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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