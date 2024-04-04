Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 апреля: 6 726,4199 руб/1 г золота и 76,1900/1 г серебра

ЦБ РФ с 4 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 726,4199 руб.
  • 1 грамм серебра - 76,1900 руб.
  • 1 грамм платины - 2 747,6001 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 017,9099 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 139,2598 р. (2,11%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,1900 р. (4,37%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 49,4899 р. (1,83%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 7,4201 р. (0,25%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Байкальская строительная неделя 2024
Дышите полной грудью. Михаил Ищенко, «Турков Иркутск», про комфорт и здоровый микроклимат в доме
От облицовки до несущих конструкций. «Саянскгазобетон» расширяет ассортимент силикатных изделий
«Люди топят улицу». Роман Русанов, ИЭСК, – о проблемах энергоэффективности на загородном рынке
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги