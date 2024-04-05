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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 апреля: 6 766,7998 руб/1 г золота и 77,8900/1 г серебра

ЦБ РФ с 5 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 766,7998 руб.
  • 1 грамм серебра - 77,8900 руб.
  • 1 грамм платины - 2 756,9900 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 000,3401 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 40,3801 р. (0,60%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,7000 р. (2,23%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 9,3899 р. (0,34%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 17,5699 р. (0,58%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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