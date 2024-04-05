Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 апреля: 6 766,7998 руб/1 г золота и 77,8900/1 г серебра ЦБ РФ с 5 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 766,7998 руб.

1 грамм серебра - 77,8900 руб.

1 грамм платины - 2 756,9900 руб.

1 грамм палладия - 3 000,3401 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 40,3801 р. (0,60%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,7000 р. (2,23%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 9,3899 р. (0,34%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 17,5699 р. (0,58%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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