Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 8 апреля: 92,4155 руб/доллар США и 100,1259 руб/евро

ЦБ РФ с 6 апреля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 92,4155 руб.
  • 1 евро - 100,1259 руб.
  • 10 китайских юаней - 127,6020 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1097 р. (0,12%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0591 р. (0,06%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,4590 р. (0,36%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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