Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 апреля: 7 029,6899 руб/1 г золота и 84,5900/1 г серебра ЦБ РФ с 12 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 7 029,6899 руб.

1 грамм серебра - 84,5900 руб.

1 грамм платины - 2 919,7500 руб.

1 грамм палладия - 3 175,8601 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 31,7402 р. (0,45%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7800 р. (0,93%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 23,3899 р. (0,79%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 22,0299 р. (0,69%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



