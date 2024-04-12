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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 апреля: 7 029,6899 руб/1 г золота и 84,5900/1 г серебра

ЦБ РФ с 12 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 7 029,6899 руб.
  • 1 грамм серебра - 84,5900 руб.
  • 1 грамм платины - 2 919,7500 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 175,8601 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 31,7402 р. (0,45%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7800 р. (0,93%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 23,3899 р. (0,79%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 22,0299 р. (0,69%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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