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«Средний бизнес – в приоритете»

19 августа 2016

В июле заместитель президента – председателя правления ВТБ Михаил Осеевский провел пресс-конференцию, на которой рассказал российским журналистам об итогах реализации программы льготного кредитования с начала года. Некоторые цитаты из выступления Михаила Эдуардовича  – в нашем материале.

<p>Фото пресс-службы Банка ВТБ (ПАО)</p>

Фото пресс-службы Банка ВТБ (ПАО)

О поддержке МСП. Доля малого и среднего бизнеса сегодня составляет порядка 20-25% в ВВП страны. Не надо обольщать себя ожиданиями, что она будет быстро расти: это очень кропотливая работа. Важно, что сейчас поддержка малого и среднего предпринимательства является одним из важнейших направлений экономической политики России. Есть целый ряд инициатив правительства, которые реализуются в последнее время, и одна из них – это создание специализированного федерального института, АО Корпорация МСП.

О среднем бизнесе. Для нас в группе ВТБ это направление уже в течение нескольких лет является приоритетным. Мы создали отдельную глобальную бизнес-линию «Средний бизнес» и считаем, что это было абсолютно правильным решением. Те модели, подходы, которые мы заложили в основу нашей деятельности, позволяют нам сегодня эффективно работать.

В текущем году средний бизнес в банке ВТБ растет. По портфелю этих компаний мы планируем вырасти на 15-18% по итогам года.

О «Программе 6,5». Задача, которую государство и банковская система пытаются решить, – помочь малому и среднему бизнесу развиваться, двигаться вперед. Основное направление использования средств по программе – это инвестиционное кредитование. В программу не попадают торговые предприятия, компании, производящие ликероводочную продукцию. Она адресована таким отраслям, как сельское хозяйство, промышленность, транспорт, связь.

И мы видим, что эта программа нашла живой интерес у предпринимателей. Я не припомню за многие годы работы в сегменте МСП такого востребованного продукта.

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О географии. С начала года уже более 120 компаний из 45 регионов России получили кредиты по данной программе. Общий объем заключенных кредитных соглашений превысил 22 млрд рублей. Больше всего кредитов – восемь – предоставлено в Воронеже; в Ставрополе и Татарстане – по шесть, в Волгограде – пять. Лидируют Юг и Центральная часть России, и это вполне объяснимо: половина выданных льготных кредитов приходится на сельское хозяйство, предприятия пищевой промышленности.

О принципе «одного окна». Банк ВТБ раньше всех поставил эту программу в приоритет, хотя работу по ней сейчас ведут и другие банки. Но мы системно подошли к организации этой работы: в Москве создано подразделение, которое обеспечивает работу по принципу «одного окна». Все заявки по программе, которые формируются, все кредитные решения, которые принимаются на территории России, попадают в это единое подразделение, обеспечивающее необходимые коммуникации, документооборот с Корпорацией МСП и Центробанком. У нас построена большая кредитная фабрика, работающая как часы.


<p>Фото пресс-службы Банка ВТБ (ПАО)</p>
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