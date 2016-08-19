Газета Дело

«Ростелеком» предлагает реализовать в Иркутской области проект «Безопасный город»

На встрече в Правительстве Иркутской области, посвященной внедрению современных IT-решений, направленных на формирование безопасной среды, «Ростелеком» презентовал комплекс «Безопасный город» на базе своих сервисов.

В обсуждении участвовали глава региона Сергей Левченко, председатель Правительства Александр Битаров, начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов, представители областного правительства, курирующие сферу обеспечения жизнедеятельности населения и безопасности граждан, исполняющий обязанности директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Виктор Щепин.

В ходе встречи «Ростелеком» предложил реализовать на территории Иркутской области аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», включающий основные элементы федеральной программы: «Безопасность населения и коммунальной инфраструктуры», «Безопасность на транспорте», «Координация работ служб и ведомств».

«Ростелеком обладает всеми необходимыми компетенциями и опытом для технической реализации этого проекта. Возможности инфраструктуры компании позволяют обеспечить новый уровень повседневной общественной и личной безопасности жителей Приангарья», – сообщил и.о. директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Виктор Щепин.

Платформа «Безопасный город» объединяет «Систему 112», региональную систему оповещения, геоинформационные сервисы, ГЛОНАСС. Включение в комплексный проект систем фото- и видеофиксации нарушений ПДД позволит одновременно снизить аварийность на дорогах региона и обеспечить приток в региональный бюджет денежных средств для внедрения других фрагментов «Безопасного города». Регион получит возможность выстроить всеобъемлющую систему безопасности с аналитическими центрами, системой межведомственной координации и управления.

Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Иркутской области.

ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.