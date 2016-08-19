На хорошем счету

Газета Дело
На хорошем счету19 августа 2016
Индивидуальные сберегательные счета в той или иной форме уже давно существуют в развитых странах: ISA[1] в Великобритании, индивидуальные пенсионные счета IRA[2] в США и так далее. Причем в США счетами IRA на сегодняшний день владеют более 16,5 млн граждан[3], а счетами ISA в Великобритании пользуются более 13,2 млн человек[4]. Эти и подобные им механизмы помогают миллионам граждан развитых стран инвестировать свои сбережения, используя возможности фондового рынка и особые условия налогообложения. Российским аналогом данных инструментов призван стать ИИС – Индивидуальный инвестиционный счет. О перспективах ИИС на российском фондовом рынке поговорим с Эдуардом Семёновым, директором филиала «БКС Премьер»[5] в Иркутске.
Эдуард, насколько востребованными оказались индивидуальные инвестиционные счета? Сколько таких счетов открыто в БКС?
– Популярность инвестсчетов превзошла даже смелые ожидания и прогнозы участников рынка. В России на сегодняшний день открыто более 95 тыс. ИИС, из них 15,3 тыс. – в БКС[6]. Сумма активов на счетах ИИС в БКС[7] на конец 2015 года составила более 1,5 млрд рублей.
Смогут ли ИИС стать драйвером роста фондового рынка и привлечь физлиц, прежде никогда не инвестировавших в ценные бумаги?
– ИИС постепенно становится таким драйвером. Мы видим, что нововведение повышает интерес людей к инвестициям, потому что благодаря налоговым стимулам есть возможность попробовать свои силы на фондовом рынке. Поддержка со стороны государства уже говорит о том, что этот рынок – важная часть экономики и личного финансового планирования.
Какие преференции получают владельцы ИИС?
– Владелец ИИС получает налоговый вычет от государства. Вам предоставляется один из двух вариантов налогового вычета, которые в разной форме могут компенсировать подоходный налог в 13% (НДФЛ)[8]. То есть за три года при инвестировании каждый год максимальной суммы 400 тыс. рублей можно получить 156 тыс. рублей 7 – и это только за счет налоговых льгот, без учета результата от самих инвестиций. И еще один вариант – когда инвестор не пользуется льготой на взнос, но весь доход, полученный по операциям на ИИС, освобождается от уплаты НДФЛ по истечении трех лет действия счета.
Какова минимальная сумма, которую будущий владелец ИИС может положить на счет в вашей компании?
– У нас нет минимальной суммы для открытия брокерского счета с признаком ИИС и для его пополнения. Однако мы обращаем внимание клиентов на то, что взнос небольшой суммы средств снижает инвестиционные возможности, так как некоторые продукты, в которые клиенты могли бы инвестировать, содержат минимальный порог для входа.
Какие инвестстратегии выбирают владельцы ИИС, каково соотношение рискованной части (вложения в инструменты фондового рынка) и консервативной?
– Клиенты выбирают для себя стратегии в зависимости от своего уровня опыта и знаний. Тем, кто только знакомится с финансовым рынком, мы рекомендуем использовать консервативные решения. К примеру, первая структурированная облигация, допущенная к торгам на Московской Бирже, «Нота№1» со ставкой 13% годовых[9].
Часть новых клиентов покупает доллары и евро. Через биржу, как вы знаете, это можно сделать выгодно. Часть клиентов выбирает более рискованные стратегии. Клиенты, которые уже имеют успешный опыт инвестирования на рынке, в большинстве своем выбирают агрессивные стратегии. Они, например, активно торгуют акциями и на срочном рынке. Но это подходит не всем клиентам, так как требует активного вовлечения клиента в процесс торговли и управления своим счетом.
Каких счетов больше – активных, по которым проходят сделки, или пассивных, стратегия инвестирования которых не меняется?
– Инвестор – это не тот, кто совершает много операций, а тот, кто внимательно следит за рынком, чтобы совершить верную операцию, и мы всеми нашими услугами и сервисами в этом стараемся клиенту помогать. Поэтому могу сказать, что у нас все клиенты имеют достаточно активную позицию.
Планируете ли вы предоставить клиентам, которые будут оформлять налоговый вычет в этом году, возможность заполнять форму 3-НДФЛ на сайте БКС? Есть ли в планах запуск каких-либо сервисов, призванных помочь владельцу ИИС правильно оформить налоговый вычет?
– БКС Премьер разрабатывает сервис, который позволит владельцу ИИС без лишних хлопот получить заполненную форму 3-НДФЛ для подачи в налоговый орган. Сервис планируется разместить в Личном кабинете «БКС Онлайн». Он рассчитан на клиентов, открывших ИИС и имеющих основной источник доходов в виде заработной платы. Далее клиент самостоятельно направит 3-НДФЛ в налоговый орган любым удобным для него способом. В дальнейшем, ориентируясь на спрос и изучение пожеланий клиентов, мы намерены расширять удаленные сервисы поддержки для того, чтобы владельцы ИИС могли максимально грамотно оформить налоговый вычет, а также другие налоговые льготы.
Пошаговая инструкция по открытию ИИС от БКС Премьер
- Куда прийти?
В лицензированную брокерскую или управляющую компанию.
- Какие документы при себе иметь?
Для открытия счета достаточно иметь паспорт РФ.
- Какие бумаги нужно заполнить?
Стандартный комплект на открытие брокерского счета. Все необходимые документы при клиенте подготовит наш сотрудник.
- Сколько времени занимает открытие счета?
Не более 20 минут.
- Нужно ли перед приходом в офис уже принять решение о варианте инвестирования?
Принципиальное решение об инвестировании, а также о том, какая стратегия будет использоваться, клиент может принять как при открытии ИИС, так и позже.
г. Иркутск, ул. Свердлова, 43а
т.8-800-500-40-40 | www.bcspremier.ru
[1] ISA - Individual Savings Account - индивидуальный сберегательный счет, являющийся финансовым продуктом для жителей (финансовых резидентов) Великобритании.
[2][2] IRA - Individual Retirement Arrangement – индивидуальный пенсионный счет, является основным накопительным финансовым инструментом США.
[3] По данным Комитета по мониторингу федерального бюджета США (The Committee for a Responsible Federal Budget). Источник: http://crfb.org/blogs/tax-break-down-individual-retirement-accounts
[4] По данным правительства Великобритании. Источник: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/305643/Table_9.8.pdf
[5] Наименование «БКС Премьер» используется АО «БКС Банк» в качестве товарного знака для идентификации оказываемых услуг. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 15.12.2014 г., Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 154-13349-100000. Выдана ФСФР 14.10.2010 г.
[6] По данным ПАО Московская биржа: http://moex.com/n12080/?nt=106
[7] Услугу оказывает ООО «Компания БКС» лицензия ФСФР №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Без ограничения срока действия.
[8] Налоговый вычет (возврат) на доход физических лиц (НДФЛ) на внесенные денежные средства на индивидуальный инвестиционный счет. Налоговый вычет предоставляется Федеральной налоговой службой России по окончанию налогового периода, только физическим лицам налоговым резидентам РФ, получающим доход облагаемый НДФЛ в сумме не менее чем, внесенные на ИИС денежные средства(ст.219.1 Налогового кодекса РФ).
[9] «Нота №1» — первая структурированная кредитная облигация, допущенная к торгам на Московской Бирже - http://moex.com/n10249/?nt=106. Кредитные облигации (Деноминированные в Рублях Кредитные Облигации на Корзину Активов). Процентная ставка 13% годовых в рублях выплачивается 12 апреля 2016 года, 12 октября 2016 года и 12 апреля 2017 года. Эмитент - BrokerCreditService Structured Products PLC (БрокерКредитСервис Стракчерд Продактс ПиЭлСи), ISIN – XS 1210016249 (www.gawling.com). Инвестирование в Облигации предполагает принятие инвестором риска наступления определенных событий в отношении референсных лиц («Кредитные события»), предусмотренных Проспектом, с которым можно ознакомиться на www.gawling.com и на http://moex.com/ru/listing/emidocs.aspx?id=8228. Перед тем, как принять инвестиционное решение, инвесторы должны проанализировать все риски, связанные с осуществлением таких инвестиций, включая риски, описанные в Уведомлении о рисках, связанных с приобретением иностранных облигаций, утвержденном ЗАО «ФБ ММВБ» (Распоряжение № 382-р от 26.03.2015), риски, описанные ниже, риски, описанные в Проспекте (со стр. 56), а также в Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС» (http://broker.ru/f/reg/pril_riski_is_id.pdf). Инвестор дополнительно несет расходы по уплате брокерских и депозитарных комиссий, налогов и иных расходов. (Более подробно https://broker.ru/regulations).