Газета Дело

На хорошем счету

Индивидуальные сберегательные счета в той или иной форме уже давно существуют в развитых странах: ISA[1] в Великобритании, индивидуальные пенсионные счета IRA[2] в США и так далее. Причем в США счетами IRA на сегодняшний день владеют более 16,5 млн граждан[3], а счетами ISA в Великобритании пользуются более 13,2 млн человек[4]. Эти и подобные им механизмы помогают миллионам граждан развитых стран инвестировать свои сбережения, используя возможности фондового рынка и особые условия налогообложения. Российским аналогом данных инструментов призван стать ИИС – Индивидуальный инвестиционный счет. О перспективах ИИС на российском фондовом рынке поговорим с Эдуардом Семёновым, директором филиала «БКС Премьер»[5] в Иркутске.

Эдуард, насколько востребованными оказались индивидуальные инвестиционные счета? Сколько таких счетов открыто в БКС?

– Популярность инвестсчетов превзошла даже смелые ожидания и прогнозы участников рынка. В России на сегодняшний день открыто более 95 тыс. ИИС, из них 15,3 тыс. – в БКС[6]. Сумма активов на счетах ИИС в БКС[7] на конец 2015 года составила более 1,5 млрд рублей.

Смогут ли ИИС стать драйвером роста фондового рынка и привлечь физлиц, прежде никогда не инвестировавших в ценные бумаги?

– ИИС постепенно становится таким драйвером. Мы видим, что нововведение повышает интерес людей к инвестициям, потому что благодаря налоговым стимулам есть возможность попробовать свои силы на фондовом рынке. Поддержка со стороны государства уже говорит о том, что этот рынок – важная часть экономики и личного финансового планирования.

Какие преференции получают владельцы ИИС?

– Владелец ИИС получает налоговый вычет от государства. Вам предоставляется один из двух вариантов налогового вычета, которые в разной форме могут компенсировать подоходный налог в 13% (НДФЛ)[8]. То есть за три года при инвестировании каждый год максимальной суммы 400 тыс. рублей можно получить 156 тыс. рублей 7 – и это только за счет налоговых льгот, без учета результата от самих инвестиций. И еще один вариант – когда инвестор не пользуется льготой на взнос, но весь доход, полученный по операциям на ИИС, освобождается от уплаты НДФЛ по истечении трех лет действия счета.

Какова минимальная сумма, которую будущий владелец ИИС может положить на счет в вашей компании?

– У нас нет минимальной суммы для открытия брокерского счета с признаком ИИС и для его пополнения. Однако мы обращаем внимание клиентов на то, что взнос небольшой суммы средств снижает инвестиционные возможности, так как некоторые продукты, в которые клиенты могли бы инвестировать, содержат минимальный порог для входа.

Какие инвестстратегии выбирают владельцы ИИС, каково соотношение рискованной части (вложения в инструменты фондового рынка) и консервативной?

– Клиенты выбирают для себя стратегии в зависимости от своего уровня опыта и знаний. Тем, кто только знакомится с финансовым рынком, мы рекомендуем использовать консервативные решения. К примеру, первая структурированная облигация, допущенная к торгам на Московской Бирже, «Нота№1» со ставкой 13% годовых[9].

Часть новых клиентов покупает доллары и евро. Через биржу, как вы знаете, это можно сделать выгодно. Часть клиентов выбирает более рискованные стратегии. Клиенты, которые уже имеют успешный опыт инвестирования на рынке, в большинстве своем выбирают агрессивные стратегии. Они, например, активно торгуют акциями и на срочном рынке. Но это подходит не всем клиентам, так как требует активного вовлечения клиента в процесс торговли и управления своим счетом.

Каких счетов больше – активных, по которым проходят сделки, или пассивных, стратегия инвестирования которых не меняется?

– Инвестор – это не тот, кто совершает много операций, а тот, кто внимательно следит за рынком, чтобы совершить верную операцию, и мы всеми нашими услугами и сервисами в этом стараемся клиенту помогать. Поэтому могу сказать, что у нас все клиенты имеют достаточно активную позицию.

Планируете ли вы предоставить клиентам, которые будут оформлять налоговый вычет в этом году, возможность заполнять форму 3-НДФЛ на сайте БКС? Есть ли в планах запуск каких-либо сервисов, призванных помочь владельцу ИИС правильно оформить налоговый вычет?

– БКС Премьер разрабатывает сервис, который позволит владельцу ИИС без лишних хлопот получить заполненную форму 3-НДФЛ для подачи в налоговый орган. Сервис планируется разместить в Личном кабинете «БКС Онлайн». Он рассчитан на клиентов, открывших ИИС и имеющих основной источник доходов в виде заработной платы. Далее клиент самостоятельно направит 3-НДФЛ в налоговый орган любым удобным для него способом. В дальнейшем, ориентируясь на спрос и изучение пожеланий клиентов, мы намерены расширять удаленные сервисы поддержки для того, чтобы владельцы ИИС могли максимально грамотно оформить налоговый вычет, а также другие налоговые льготы.

Пошаговая инструкция по открытию ИИС от БКС Премьер

Куда прийти?

В лицензированную брокерскую или управляющую компанию.

В лицензированную брокерскую или управляющую компанию. Какие документы при себе иметь?

Для открытия счета достаточно иметь паспорт РФ.

Для открытия счета достаточно иметь паспорт РФ. Какие бумаги нужно заполнить?

Стандартный комплект на открытие брокерского счета. Все необходимые документы при клиенте подготовит наш сотрудник.

Стандартный комплект на открытие брокерского счета. Все необходимые документы при клиенте подготовит наш сотрудник. Сколько времени занимает открытие счета?

Не более 20 минут.

Не более 20 минут. Нужно ли перед приходом в офис уже принять решение о варианте инвестирования?

Принципиальное решение об инвестировании, а также о том, какая стратегия будет использоваться, клиент может принять как при открытии ИИС, так и позже.

г. Иркутск, ул. Свердлова, 43а

т.8-800-500-40-40 | www.bcspremier.ru

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