ИНК лидирует в рейтинге хозяйствующих субъектов Иркутской области

Иркутская нефтяная компания отмечена наградой и дипломом победителя рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области в номинации «Нефтегазохимический и фармацевтический комплекс» по итогам 2016 года.

Первый заместитель губернатора – председатель правительства области Руслан Болотов отметил значительный вклад ИНК в социально-экономическое развитие Иркутской области.

В 2016 г. группа компаний ИНК увеличила в сравнении с позапрошлым годом объем перечислений налогов и платежей в консолидированный бюджет Иркутской области на 63 % до 11,1 млрд. руб., что составило 8,5 % в доходах области от налоговых и неналоговых платежей (в 2015г. - 6,4 %).

За 10 месяцев 2017 г. перечисления ГК ИНК в бюджет региона уже достигли уровня 2016 г. (11,1 млрд. руб.). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличение составило 2,5 млрд. руб. или 30 %. В группе компаний ИНК сегодня работают около 7 000 человек, поэтому существенно увеличились отчисления НДФЛ в бюджеты разных уровней: за 10 месяцев 2017 г. – 835,5 млн. руб., что на 45 % выше показателей за аналогичный период прошлого года.

Доля группы ИНК в общих доходах области от налоговых и неналоговых платежей по итогам 2017 г. прогнозируется на уровне 10 %.

ООО «Иркутская нефтяная компания" ИНК образовано 27 ноября 2000 года и включает в себя группу компаний, занимающихся геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на 38 лицензионных участках в Восточной Сибири. За последние девять лет группа компаний ИНК открыла на территории Иркутской области и в Республике Саха (Якутия) 12 новых месторождений углеводородного сырья.

С момента своего основания группа компаний ИНК направила на развитие месторождений и лицензионных участков недр, строительство производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры около 180 млрд. руб. (по состоянию на конец 2017 г.). В 2017 г. ИНК инвестировала более 100 млн. руб. на реализацию социальных проектов в Иркутской области и Якутии. За последние шесть лет затраты компании на финансирование социальных проектов выросли в четыре раза.

Следствием успешной работы Иркутской нефтяной компании является развитие смежных отраслей, повышение доходов консолидированного бюджета Иркутской области, решение социальных проблем северных территорий.