Председателем Байкальского банка Сбербанка назначен Александр Абрамкин

Председателем Байкальского банка ПАО Сбербанк назначен Александр Абрамкин. До этого он занимал должность заместителя председателя Сибирского банка Сбербанка – управляющего Головного отделения по Красноярскому краю. Возглавлявший ранее Байкальский банк Анатолий Песенников теперь займет должность управляющего головным отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу.

Коллективу Байкальского банка нового руководителя представил первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Максим Полетаев. Он отметил, что действующая в банке система ротации кадров позволяет наиболее эффективно использовать опыт и потенциал специалистов банка и давать возможность для их дальнейшего развития внутри компании.

«Александр Абрамкин имеет большой опыт работы в Сбербанке, он знает Байкальский регион, добился хороших результатов в период работы в Красноярском. В Иркутске в качестве главы территориального банка Александр Николаевич в полной мере реализует накопленный опыт и знания и продолжит начинания Анатолия Песенникова.

Абрамкин Александр Николаевич родился в 1969 году в г. Братске Иркутской области. Имеет три высших образования (Уральская государственная юридическая академия, специальность «Юриспруденция»; Братский государственный университет, специальность «Экономика и управление на предприятии»; НОУ ВПО Московский технологический институт, специальность «Мастер делового администрирования»).

В системе Сбербанка Александр Николаевич работает с 1998 года. Начинал с должности начальника юридического отдела Братского отделения. В 2003 году стал заместителем управляющего того же отделения. В 2006 году возглавил Ангарское отделение, а в 2009 году - Иркутское отделение банка. С 2010 года работал в должности заместителя председателя Байкальского банка Сбербанка, курировал направление корпоративного бизнеса. С ноября 2014 года по настоящее время был заместителем председателя Восточно-Сибирского банка.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.