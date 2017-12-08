Дмитрий Фалеев, Сбербанк: Хеджирование рисков необходимо предприятиям любых отраслей

Страхование рисков призвано помочь предприятиям с большей уверенностью смотреть в будущее и прогнозировать финансовые потоки независимо от геополитической или экономической обстановки. Кризис 2014 года, когда цены на нефть буквально за полгода рухнули с $110 до $30, а доллар за это же время взлетел с 35 до 80 рублей, заставил региональные компании по-новому взглянуть на производные инструменты и начать реальное страхование рисков. Спрос на инструменты валютного хеджирования в Байкальском банке Сбербанка за 3 года вырос более чем в 3 раза, а товарного хеджирования – более чем в 6 раз. Какие риски страхует Сбербанк и какие контракты наиболее востребованы на региональном рынке рассказал Дмитрий Фалеев, директор управления глобальных рынков Байкальского банка Сбербанка.

Кризис заставляет компании задуматься о рисках. Когда региональные компании стали активно хеджировать риски после 2014 г.?

– Да, с ростом волатильности в 2014 г. активность региональных компаний по операциям хеджирования увеличилась. Однако для многих компаний хеджирование – не какие-то разовые операции, а неотъемлемая часть риск-культуры.

Насколько культура хеджирования рисков распространена среди региональных компаний?

– В целом в России культура управления ценовыми рисками стремительно развивается, не исключение и территория Байкальского Банка.

Насколько увеличились объемы сделок?

– С 2014 по 2017 гг. объёмы валютного хеджирования выросли более чем в 3 раза, а товарного – более чем в 6 раз.

Компании каких отраслей наиболее серьезно относятся к хеджированию рисков?

– Это, прежде всего, те компании, для которых ценовой риск является определяющим в их операционной деятельности. Условно такие компании можно разделить на две группы.

К первой группе относятся компании, связанные с внешнеэкономической деятельностью. Хеджирование необходимо не только экспортерам, но и компаниям, закупающим импортное оборудование и комплектующие, и продающим их в России. Чтобы выстроить ценовую политику, таким компаниям необходимо страховать риски.

Во вторую группу входят компании, деятельность которых связана с товарными рисками.

Если же говорить по отраслям, то в нашем регионе активно страхуют риски компании золотодобывающей, нефтедобывающей/нефтеперерабатывающей и лесоперерабатывающей отраслей.

Компании каких отраслей недооценивают риски, но являются потенциальными клиентами на эту услугу?

– Хеджирование рисков необходимо предприятиям, работающим в любых сферах. Я бы не стал выделять компании отдельных отраслей. Один из основных рисков, который не всегда на поверхности – риск изменения процентной ставки. Так что к этой группе риска можно отнести все компании, которые кредитуются под плавающие ставки. Но и этот риск можно нивелировать – с помощью инструмента под названием процентный опцион.

Какие риски чаще всего страхуют региональные компании?

– Это валютные и товарные риски, конечно.

В Сбербанке существуют несколько основных инструментов хеджирования. Можете рассказать о них?

– Базовыми инструментами являются форвард и опцион. Форвард – это обязательство купить или продать актив в будущем по форвардной цене, установленной в момент заключения сделки. Опцион – право купить или продать актив в будущем по цене, установленной в момент заключения сделки. Уже на основе этих базовых инструментов мы можем предложить стратегии под индивидуальные потребности клиента.

Какие стратегии хеджирования наиболее популярны и востребованы сегодня у клиентов Сбербанка?

– Очень востребована опционная стратегия COLLAR. Этот инструмент позволяет ограничить потенциальные колебания эффективной цены в желаемом для компании диапазоне. Преимущество этого инструмента в том, что он позволяет компании участвовать в положительной динамике рынка, одновременно нивелировав ценовой риск на уровне, выбранном клиентом. Кроме того, данный инструмент в большинстве случаев является бесплатным для клиента.

Кроме риска изменения цены, есть такой серьезный фактор у золотодобытчиков, как сезонность…

– Основываясь на практике, могу сказать, что все сделки для наших клиентов мы структурируем с учетом фактора сезонности.

Если компании реализуют добытые драгметаллы не только Сбербанку, но и другим банкам, – для них действуют какие-либо ограничения в условиях и услугах?

– В части хеджирования риска на металл – нет. Даже если клиент продаёт весь объём добываемого металла в другой банк, он может страховать свои риски в Сбербанке.

Есть ли для недропользователей – клиентов Сбербанка – особые условия и услуги?

– У клиентов, которые продают золото и серебро в Сбербанк, есть возможность самостоятельно выбирать способ установления ценами на металл: по Лондонской утренней цене на золото или по текущему курсу на рынке при наличии обезличенного металлического счета (ОМС). Воспользовавшись услугой ОМС, наши клиенты могут самостоятельно определять дату и цену реализации металла. Открытие и ведение ОМС предоставляется бесплатно. Для удобства клиентов наша система расчетов предусматривает возможность авансирования клиентов на дату поступления металла на аффинажный завод. Есть услуга по бесплатной доставке слитков от аффинажного завода до хранилища банка. Кроме того, мы даем клиентам возможность избежать дополнительных затрат на этапе изготовления слитков – оплата услуг аффинажного завода по переработке сырья осуществляется банком, клиент несет расходы лишь при окончательном расчете за слитки.

Что позволяет Сбербанку оставаться среди лидеров в области хеджирования рисков? Ведь эту услугу предлагают многие?

– Безусловное преимущество Сбербанка в этой области – сочетание надежности и гибкого ценообразования. Это сделало Байкальский банк одним из самых привлекательных деловых партнеров для предприятий из разных отраслей.

Подробнее узнать о продуктах хеджирования Сбербанка для корпоративных клиентов можно в Управлении глобальных рынков Байкальского банка ПАО Сбербанк по телефонам: г. Иркутск: 8 (3952) 28-24-83, 28-24-27, бесплатный номер 8-800-200-75-99.