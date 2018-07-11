Спецоборудование: от чего зависит «цена вопроса»?

Стоимость специального оборудования и его монтажа – вопрос непростой. Каждый, кому приходится иметь с этим дело, знает: экономия тут часто оборачивается проблемами и, как следствие, затратами. Есть регламенты и требования контролирующих органов, есть естественное желание, чтобы объект был безопасным и не создавал трудностей с эксплуатацией. Но и переплачивать не хочется! Как быть? О том, что нужно иметь в виду, планируя затраты на спецоборудование, Газете Дело рассказала руководитель компании «РС-Техно» Наталия Домрачева.

Наталия, от чего в принципе зависит цена спецоборудования и его монтажа?

– От многих факторов. Не ошибусь, если скажу, что в той или иной степени цену формируют все участники «цепочки» – и поставщик, и монтажники, и заказчик.

Начнем с поставщика. Как он поможет сэкономить?

– Важный фактор – связи поставщика с производителями. Если поставщик приходится производителю дочерним торговым предприятием, дилером или дистрибьютором – цена для него будет ниже, а значит, привлекательнее для заказчика. Важна и долговременность отношений – разовые поставки обычно проводятся по более высокой цене. Нелишним будет оценить и возраст компании-поставщика, её репутацию. Если поставщик «пережил» пару кризисов и продолжает успешно сотрудничать с крупными компаниями, в том числе, с бюджетными – значит, он понимает, что такое «быть в рынке».

А что зависит от подрядчика?

– Подрядчик – важный участник процесса. Для него жизненно важно наличие квалифицированного и опытного персонала. Эту роль часто выполняют субподрядчики – это актуальный тренд, и грамотно выстроенные отношения с субподрядчиками всегда дают дополнительную экономию для заказчика.

Но как на цену может повлиять заказчик?

– От заказчика при формировании цены на оборудование или работы зависит очень многое. Если ремонт или модернизация оборудования спланированы заказчиком заранее, если он умеет контролировать выполнение планов, если он умеет договариваться и доверять профессионалам – он, в конечном счете, выигрывает по цене. Известно, что при исполнении срочных, а тем более «горящих» заказов еще никому не удавалось существенно сэкономить без потери качества.

Но планировать специальные работы непросто?

– Если заказчику не хватает времени или знаний на самостоятельное планирование, имеет смысл обратиться к специализированному подрядчику и запросить у него аргументированный план и прогнозную смету, а иногда и проект выполнения работ.

Какие данные должен предоставить в этом случае подрядчик?

– Опытный подрядчик предвидит варианты развития событий, способы решения возможных проблем, аргументы в пользу тех или иных решений. У него есть успешно решенные кейсы, прогноз стоимости работ и способы её оптимизации.

Пример из нашей практики. Заказчик – торговый центр в Усолье-Сибирском. ТЦ прошел оценку пожарных рисков, и им рекомендовали поставить на окнах в цокольном этаже, которые служат эвакуационным выходом, доводчики, открывающие окна при появлении дыма. Такие доводчики стоят порядка 20 тыс. руб. за штуку, плюс монтаж и ожидание до месяца. Окна старые, как доводчики на них встанут – вопрос. Но заказчик об этом не знает, ему надо выполнить то, что написано в заключении по итогам оценки.

Мы предложили вариант опробованный, работающий и простой: поставить на окна обычные электромагнитные замки и подключить его к пожарной сигнализации. ОПС сработает – замки откроются.

В итоге расходы уменьшаются: электромагнитный замок с монтажом стоит около 9 тыс. руб. против «хитрого» доводчика за 20 тыс. рублей и это без стоимости монтажа. Учитывая, что окон 11, экономия получается заметная.

Готовность подрядчика искать комфортные для заказчика решения, реальный опыт и знание особенностей оборудования покажут, новичок ваш контрагент или профессионал с реальным опытом.

Выбирайте профессионала, даже если его услуги стоят дороже. В будущем это обязательно даст экономию финансов, времени и нервов.

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