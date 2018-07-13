«ИНК-Класс» начнет работать с 1 сентября в Усть-Куте

Фото: irkutskoil.ru

25 усть-кутских девятиклассников прошли конкурсный отбор в профильный «ИНК-Класс», который начнет свою работу с 1 сентября в Усть-Куте на базе общеобразовательной школы №9.

Иркутская нефтяная компания в 2018 году приступила к масштабной работе по подготовке специалистов для нефтегазовой отрасли по системе «школа-вуз-компания». Этот подход был выбран как один из лучших в мировой практике, а его первым этапом стало создание «ИНК-Класса», сообщает пресс-служба компании.

На первое родительское собрание, которое состоялось в Усть-Куте в середине июня, пришли около 60 человек, многие были с детьми, задавали массу вопросов: о востребованных специальностях, вахтовом методе работы, планах компании по расширению производства, количестве часов профильных предметов и др. С 20 по 25 июня принимались документы от желающих попасть в «ИНК-класс», а окончательное решение по кандидатам вынесла специальная комиссия 28 июня.

Документы для зачисления в профильный класс подал 41 человек – выпускники девятых классов из шести общеобразовательных школ и городского лицея. Одним из ключевых критериев отбора был средний балл аттестата – он должен составлять от 4 до 5. Кроме этого, претенденты представили на рассмотрение комиссии свои портфолио. Практически все ребята являются постоянными участниками различных олимпиад и конференций, имеют достижения в творчестве, спорте и общественной жизни, регулярно принимают участие во всевозможных городских и районных мероприятиях.

Прошедшие отбор в "ИНК-Класс" на протяжении двух лет смогут углубленно изучать физику, химию, математику и информатику, посещать дополнительные курсы по подготовке к ЕГЭ. Лекции для них наряду со школьными учителями будут читать преподаватели Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ), ребята получат возможность участвовать в специальных профориентационных конкурсах, олимпиадах и тренингах, корпоративных мероприятиях компании, ездить с экскурсиями на производственные объекты. В выпускном классе планируется ввести зачетно-рейтинговую систему: школьники будут зарабатывать «баррели», а лучшие по итогам внутреннего соревнования получат грант.

Обучение в профильном классе для учеников будет абсолютно бесплатным – все расходы берет на себя ИНК, в том числе по оборудованию помещения, где будут проходить занятия. Те из выпускников, кто после окончания школы решат связать свою жизнь с нефтегазовой отраслью, будут иметь преимущества перед другими претендентами при заключении с компанией договоров на целевое обучение.