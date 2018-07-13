Газета Дело
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Супермаркет "Слата". Новые партнеры по "Фреш карте"!13 июля 2018
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Марина Седых: «Эволюция команды ИНК» [13.07.2018]О чем может рассказать компания, которая растет на десятки процентов ежегодно, как не о производственных успехах? Так думали участники Энергетического лектория бизнес-школы Сколково. Никто не подозревал, что разговор пойдет о принципах управления, которые были сформированы в процессе роста Иркутской нефтяной компании. Решениям, найденным топ-менеджментом и оцененным участниками мероприятия как революционные, и было посвящено выступление генерального директора ИНК Марины Седых.
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«Таких проектов немного в мире». «Фармасинтез» начал реализацию крупнейшего инвестиционного проекта в Иркутской области [13.07.2018]В Усолье-Сибирском дан старт проекту мирового уровня. Почему крупный бизнес выбрал Иркутскую область для его реализации? Что будут производить в Усолье-Сибирском? Где взять 10 миллиардов рублей и высококвалифицированные кадры? Об этом рассказали Президент ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния, первый вице-президент группы компаний «Фармасинтез» Александр Кейко и губернатор Иркутской области Сергей Левченко в рамках пресс-конференции по поводу начала строительства нового завода «Фармасинтез-Хеми».
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КонсультантПлюс: изменения в бухгалтерском и бюджетном учете организаций госсектора [13.07.2018]В этом году Минфин России внес многочисленные изменения во все приказы, утверждающие планы счетов и инструкции по учету для бюджетных организаций. Эти изменения связаны с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета. Нововведения должны применяться при формировании учетной политики и показателей учета с 2018 года.
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Расширение переработки алюминия – возможный стимул развития экономики России [13.07.2018]Проекты по стимулированию переработки алюминия в российских регионах являются важным условием развития экономики РФ, отметил глава Чувашии Михаил Игнатьев в ходе организованного в Чебоксарах Алюминиевой Ассоциацией совещания. В мероприятии приняли участие члены правительства Чувашской республики, более 50 представителей бизнеса региона и других субъектов Российской Федерации, в частности, специалисты алюмопотребляющих предприятий Татарстана, Марий Эл, Мордовии, Нижегородской и Ульяновской областей.
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«ИНК-Класс» начнет работать с 1 сентября в Усть-Куте [13.07.2018]25 усть-кутских девятиклассников прошли конкурсный отбор в профильный «ИНК-Класс», который начнет свою работу с 1 сентября в Усть-Куте на базе общеобразовательной школы №9.
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Бухгалтерский баланс ОАО «Иркутскагроремонт» на 31 декабря 2017 г [13.07.2018]Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г. (тыс. руб.)
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Решения «под ключ» для умного региона [13.07.2018]Традиционной оптимизации бизнес-процессов уже недостаточно. Инновационные компании меняют целые отрасли, используя сервисный подход. О безопасности информационных систем, о необходимости взаимодействия власти и бизнеса, о современных сервисах шла речь на конференции «Цифровая экономика: реальность, в которой мы живем», организованной в июле в Иркутске ПАО «Ростелеком».
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«Ростелеком» разработал Единую биометрическую систему [13.07.2018]С 30 июня 2018 года в России начала работать Единая биометрическая система, которая является одним из ключевых элементов механизма удаленной идентификации, позволяющей гражданам дистанционно получать финансовые услуги.
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Это не «Меркурий». Слата рассказала о новой системе учета товародвиженияКуда исчез хлеб? Иркутский хлебозавод прокомментировал отсутствие хлеба на полках «Слаты»«Слата»: перебои в поставке продуктов связаны с переходом торговой сети на новую систему учета
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 06.07.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [13.07.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 06.07.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [13.07.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 06.07.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [13.07.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Специальные предложения от CENTURY 21 [13.07.2018]45 лет на рынке | 79 стран | 8000 офисов | 145000 агентов | каждые 45 секунд – новая сделка. | Уютная 3-комн. квартира ул. Багратиона, 56/4 | Шикарная квартира ул. 30-й Иркутской Дивизии, 55 | Дом для большой семьи! c. Максимовщина
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» реализует недвижимость в Иркутской области [13.07.2018]
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Отчаянные авантюристы из Иркутска. Как открыть в России восемь лазертаг-арен одновременно и не прогореть [11.07.2018]«В какой-то момент идея открыть несколько точек одновременно по всей России казалась нам светлой. Однако она стала самой серьезной нашей ошибкой». О том, как из детского увлечения сделать реальный бизнес, о технологиях, помогающих его контролировать и развивать, о «шишках», которые пришлось набить, прежде чем стать сетью федерального масштаба, рассказал Сергей Шкурко, генеральный директор сети лазертаг-арен «Портал».
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«Умный» бизнес, который работает сам по себе [11.07.2018]Холодильник, который сам составляет список необходимых продуктов, чайник, который вскипает как раз к вашему возвращению домой… Технология «умный дом» – уже давно не фантастика. По данным исследовательского центра Berg Insight, в 2017 году в Европе и Северной Америке насчитывалось около 18 миллионов «умных» домов. К 2020 году «поумнеет» каждый пятый дом в Европе, а в США – каждый третий. В России интерес к умным решениям появился недавно. Сегодня такие устройства не только делают комфортнее повседневную жизнь, но и помогают оптимизировать бизнес-процессы и сокращать затраты. Интернет вещей (IoT) применим в самых разных отраслях и различных по масштабу предприятиях: от небольших ИП до крупных федеральных компаний. Своим опытом использования технологий IoT с Газетой Дело поделился представитель известного охранного агентства.
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Космическая работа. Как «Восток Центру» удалось построить необычную школу за 194 дня [15.06.2018]В пригороде Иркутска скоро начнет работу школа, уже ставшая для области одним из самых знаковых социальных объектов. Несмотря на беспрецедентно жесткие временные рамки и типовой проект, школа в Молодежном получилась уникальной и в плане комфорта, и в плане концепции. Выходит, строить социальные объекты очень быстро и качественно – можно? Что же для этого нужно? Успешный опыт совместной работы анализируют министр образования Иркутской области Валентина Перегудова, мэр Иркутского района Леонид Фролов и представитель генподрядчика – строительной компании «Восток Центр» Михаил Сигал.
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Легкий digital-платеж или зачем иркутскому бизнесу онлайн-кассы [15.06.2018]Грядет очередной этап цифровизации российской торговли: государство обязывает предпринимателей переходить на онлайн-кассы. Для большинства предпринимателей цифровые изменения произошли год назад. С 1 июля 2018-го онлайн-кассами обязаны обзавестись организации-налогоплательщики ЕНДВ, занятые в сфере торговли и общепита, а также индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения. Государство получит контроль за налогоплательщиками, а вот какие преимущества дадут онлайн-кассы бизнесу? Газета Дело пообщалась со Станиславом Мячиным, директором ГК «Автолидер-Иркутск», который уже установил онлайн-кассы, и узнала, с какими трудностями он столкнулся при переходе на цифровую технику и какую пользу извлек при работе с ней.
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«Ростелеком» предлагает сибирякам тысячи фильмов и сериалов по цене одного [15.06.2018]Новым абонентам «Ростелекома» благодаря акции «Киномания» доступны тысячи фильмов и сериалов для всей семьи по цене одного. Уникальным предложением можно воспользоваться до 30 июня 2018 года включительно.
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ОАО «Забайкальский трест инженерно-строительных изысканий» [15.06.2018]672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. 9 Января, 24 Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г. (тыс. руб.)
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Инструктаж по охране труда: разъяснения в КонсультантПлюс [15.06.2018]Работодатель обязан обеспечивать проведение инструктажей по охране труда, а работник должен их проходить. Какие виды инструктажей бывают, кому и для каких целей их нужно проводить, подробно рассказано в новом готовом решении в КонсультантПлюс «Какие бывают виды инструктажей по охране труда».