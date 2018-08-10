«Байкалкредобанк»: Наше кредо – «Знай своего клиента»

Почему малый и средний бизнес предпочитают кредитоваться в региональных банках? В чем их преимущества по сравнению с федеральными игроками? На какую помощь предприниматели могут рассчитывать в местном банке? Об этом и многом другом Газете Дело рассказала Инна Сизых, заместитель Председателя Правления Байкалкредобанка.

Правительство разделило банки на «базовые» и «универсальные». Что в связи с этим изменилось для ваших клиентов?

– Для наших клиентов ничего не изменилось. Мы относимся к банкам с базовой лицензией и можем осуществлять те же операции, что и универсальный банк. Ограничения касаются, в основном, работы по кредитованию иностранных граждан и организаций. Мы, как и прежде, работаем с предприятиями Иркутска, Усолья-Сибирского, Шелехова, Ангарска и смело можем говорить о том, что Байкалкредобанк – банк для клиентов нашего региона.

Какими услугами пользуется региональный бизнес?

– Интернет-банкингом, эквайрингом, переводами «Вестерн юнион». Но в основном бизнес интересуется, конечно, кредитованием и сопровождающими его продуктами. Большинство наших клиентов пользуется возобновляемыми кредитными линиями и «овердрафтами», это очень удобно. А для тех, кто планирует расширить бизнес или открыть новое направление, мы в июле вывели на рынок две новые кредитные программы со сниженными процентными ставками.

Как вам удается конкурировать с федеральными игроками?

– Мы нашли свою нишу. Наши клиенты – это региональные компании малого и среднего бизнеса. Им требуются, как правило, небольшие – в несколько миллионов – банковские гарантии или кредиты. Крупным федеральным игрокам такие заемщики не всегда интересны, а Байкалкредобанк готов с ними работать. Еще клиентам очень важны сроки. Мы принимаем решение о кредитовании в течение пяти банковских дней с момента получения пакета документов от клиента. В течение 2-3 дней оформляются необходимые документы для получения кредита. Такая скорость возможна потому, что «голова» банка здесь и решение мы принимаем на месте.

Еще один момент, который ценят наши клиенты – упрощенный андеррайтинг. «Знай своего клиента» – это не просто требование Центрального Банка Российской Федерации – это наше кредо, наш основной принцип. Мы рядом и всегда знаем, чем живет наш клиент.

Чем занимаются ваши клиенты?

– Большая часть наших клиентов работает в торговле. Многие – в строительстве, лесном бизнесе, лизинге. Вообще, мы охватываем все отрасли, которые есть в Иркутске.

Я работаю в банке более 10 лет, и среди известных иркутских компаний есть такие, которых мы начали сопровождать с начала их становления. Это очень приятно, когда у твоих клиентов всё получается, и на твоих глазах небольшое предприятие обрастает складами, современной техникой и технологией, становится заметным игроком на рынке. И «переманить» их от нас у конкурентов не получается: у нас складываются добрые партнерские отношения. Мы находимся в постоянном диалоге с клиентами, помогаем им во всех вопросах бизнеса.

А клиенты других банков к вам приходят?

– Конечно, за рефинансированием. Многих привлекает то, что в Байкалкредобанке нет скрытых финансовых ковенант.

Что это значит?

– Это когда банк предлагает клиенту низкую ставку по кредиту, а потом выясняется, что обороты полностью нужно в тот банк перевести или финансовые показатели поддерживать на определенном уровне, в противном случае ставка по кредиту растет. Мы так не делаем.

А вы не требуете перевести обороты в Байкалкредобанк?

– Мы предлагаем направить в Байкалкредобанк лишь часть денежного потока, достаточную для обслуживания кредита, комфортную для бизнеса. Клиенты в дальнейшем сами распределяют свои денежные потоки, им это очень нравится.

Расскажите о новых кредитных программах подробнее?

– Программы «Развитие Бизнеса» и «Развитие моногородов» предназначены для финансирования новых проектов или модернизации действующего производства. Средства могут быть направлены как на строительство объектов или приобретение основных средств, так и на покрытие текущих расходов.

Первый год по каждой программе действует пониженная ставка. Далее – ставка соответствует кредиту Байкал «Универсальный». Заемщики могут воспользоваться отсрочкой платежа по основному долгу.

На интерес каких компаний вы рассчитываете?

– Программой «Развитие Бизнеса» может воспользоваться любая компания-субъект МСП. Она подойдет, например, тем, кто сейчас арендует помещение или транспорт и планирует его выкупить.

Кредит «Развитие моногородов» разработан для компаний, зарегистрированных или осуществляющих деятельность на территории моногорода. Они должны соответствовать критериям, указанным в Постановлении правительства РФ от 26.02.2016 № 135.

Например, один из наших клиентов работает в городе Усолье-Сибирское, владеет сетью магазинов продовольственных товаров. Кроме того, на предприятии изготавливают сдобное и пирожковое тесто и пекут хлеб для реализации в своих магазинах. Компания планирует расширять собственное производство и может воспользоваться для этого программой «Развитие моногородов».

По кредитам требуется обеспечение?

– Да, нужен залог, это общепринятая практика. В качестве залога может выступать недвижимость, транспорт или оборудование – мы рассматриваем любые ликвидные активы, имеющиеся у клиента.

Единственное исключение – это овердрафт по расчетному счету для клиентов, которые обслуживаются у нас в банке. Клиенты могут получать до 45% от оборота на короткий – до 30 дней – срок без предоставления обеспечения.

У регионального бизнеса нет сложностей с предоставлением залога?

– Если у компании не хватает залога, она может воспользоваться поручительством Иркутского областного гарантийного фонда, с которым у нас подписано соглашение.

Для торговых предприятий доля поручительства Фонда может составлять до 50% от суммы кредита, для предприятий, не относящихся к торговым, до 70%. Поэтому бизнес, который только начал развиваться, тоже может воспользоваться нашими программами кредитования.

Чтобы получить кредит, нужно предоставить бизнес-план?

– Да. У нас есть образец этого документа, который предприниматель может взять за основу. Над составлением бизнес-плана со стороны клиента должны поработать как минимум два человека – сам предприниматель и человек, который может просчитать его идею в цифрах.

На помощь банка в этом вопросе можно рассчитывать?

– Конечно. На этом этапе банк работает как финансовый аналитик. Мы помогаем «разложить бизнес-проект по полочкам», чтобы было видно, какие стадии предпринимателю предстоит пройти, на каких потребуется быть осторожными и когда появится результат.

Местные бизнесмены – очень харизматичные люди. Они на интуитивном уровне знают, получится или нет. Но базового финансового образования у многих нет. Поэтому бизнес-план, который они составляют, мы обычно обсуждаем вместе. Наша задача – раскрыть потенциал каждого клиента и сделать так, чтобы он выбрал именно те инструменты, которые будут наиболее эффективно решать его задачи.

Условия кредитного продукта Байкал "Универсальный"

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