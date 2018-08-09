Контрафакт: отделить нельзя конфисковать

Внешнеэкономическая деятельность предполагает неукоснительное следование таможенным правилам и другим нормам, и у предпринимателей нередко возникают проблемы, связанные с признанием товара контрафактом и его конфискацией. Всегда ли есть основания для таких мер? Юрист Адвокатского Бюро "Рябенко и партнеры" Герман Фролов анализирует подобную ситуацию из его практики.

Нередко проблемы с товаром на таможне возникают из-за ненадлежащего товарного знака. При этом контрафактом признаётся не только та часть товара, на которую нанесен товарный знак, но весь товар, несмотря на то, что он сертифицирован и прошел все необходимые экспертизы. Между тем, во многих случаях часть товара, имеющая ненадлежащий товарный знак, вполне отделима от товара в целом (этикетки, упаковка, крышки и т.д.).

Незаконное использование товарного знака (ч.1. ст. 14.10 КоАП РФ) влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих ненадлежащий знак.

Но если отделить упаковку или этикетки от товара, его можно сохранить, доказав неправомерность конфискации. Единичные примеры сохранения товара и изъятия лишь упаковки, содержащей ненадлежащий товарный знак, существуют. Есть такой случай, пока, насколько мне известно, единственный в Иркутской области, и в моей практике.

Нарушение возникло из-за невнимательности сотрудника клиента, который принял товар на границе и не заметил ненадлежащий товарный знак на упаковке. Правообладатель товарного знака написал соответствующее письмо, но оно не успело дойти до таможни, и товар был выпущен. Уже позже, когда письмо дошло, была инициирована посттаможенная проверка, и у клиента возникли проблемы.

Наш клиент вовремя связался с иностранным партнером, благодаря чему необходимое количество упаковки с правильным товарным знаком было доставлено в срок. Это помогло решить проблему.

На момент ареста товара из предметов, содержащих какие либо товарные знаки, у клиента имелись только отделенные от стеклянных банок этикетки. В соответствии с действующим законодательством, конфискации подлежит только контрафактный товар, в данном случае – товар с незаконно нанесенным товарным знаком.

Поскольку товар нашего клиента уже был перемаркирован и не представлял угрозы публичным интересам, его конфискация не была предусмотрена действующим законодательством, что мы и доказали в судебном порядке. Независимо от привлечения клиента к административной ответственности, основания для конфискации сертифицированного и проверенного товара отсутствовали, поскольку этикетка является отделимой частью товара.

Данный случай – пример того, что необходимо сделать при посттаможенной проверке, если имеется угроза конфискации товара.

Резюмируя, можно выделить следующее: если у юридического лица есть опасения, что упаковка, этикетки, иные отделимые части содержат признаки контрафактности, необходимо либо отделить их от основного товара до посттаможенной проверки, либо уже в суде доказать возможность отделения контрафактной составляющей от остального товара. Необходимо понимать, что конфискация – это, прежде всего, способ защиты публичных интересов от несертифицированной продукции, и в случаях, когда угрозы публичным интересам нет, конфискация не должна иметь места.